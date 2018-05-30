İstanbul polisi, Yunanistan'dan Aydın'nın Didim ilçesinden deniz yoluyla uyuşturucu sevkiyatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 260 kilo gram olan skunk diye tabir edilen uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, 10 kişi de gözaltına aldı. İstanbul polisinin Aydında yaptığı nefes kesen operasyona anı ise polis kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Aydın'ın Didim ilçesine deniz yoluyla uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonrasında harekete geçen İstanbul polisi, 27 Mayıs günü Aydın Didim İlçesi Akbük mevkii açığında Yunanistan'dan geldiği tespit edilen teknelere operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda iki teknenin bir birine yanaşarak uyuşturucu madde aktarıldığı görüldü. Teknelerde yapılan aramalarda ise; daralı ağırlığı 260 kilo gram olan skunk diye tabir edilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Operasyonda teknede bulunan 10 şahıs gözaltına alındı. Polis ekiplerinin konu ile ilgili soruşturması devam ederken, yapılan operasyon anı ise polis kamerasına saniye saniye yansıdı.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER