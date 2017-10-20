Deni̇zde sürüklenen tekneden 71 göçmen çıktı

Ege Denizi'nde Rodos Adası açıklarında makinesi arızalanınca sürüklenmeye başlayan bir tekneye yardıma giden Sahil Güvenlik ekipleri, 21'i çocuk 71 göçmeni kurtardı. 'Wavberk' adlı teknede bulunan ve organizatör olduğu belirtilen 2 kişi gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Erdoğan Cankuş'un haberine göre, Rodos Adası açıklarındaki Türk arama kurtarma bölgesi sınırları içerisinde gece yarısı radardan bir teknenin sürüklendiğinin tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yardım için bölgeye gitti. Makine arızası nedeniyle sürüklendiği öğrenilen tekneye ulaşan ekipler,'Wavberk' isimli teknenin içinde çok sayıda göçmenle karşılaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dalga ve akıntının etkisinde kalan teknedeki 21'i çocuk 71 kişi kurtarıldı.

Göçmenlerden 65'inin Pakistan, 3'ünün Hindistan, 2'sinin Nepal, 1'inin de Bangladeş uyruklu olduğu öğrenildi. Organizatör oldukları belirlenen biri kadın, 2 Türk vatandaşı da kaçaklar ile birlikte kurtarılıp Sahil Güvenlik botu ile Fethiye Limanı'na getirilirken olumsuz hava koşulları nedeniyle 'Wavberk' adlı kaçakları taşıyan teknenin yedeklenemediği öğrenildi. Göçmenler işlemlerinin ardından yabancılar şubesine teslim edilirken, 2 organizatör insan kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı.

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