ASELSAN’ın geliştirdiği ‘yerli ve milli’ sonar sistemi, Türk Donanması’nın deniz altındaki gözü ve kulağı oldu. Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre ‘ASİST’ ismi verilen intersept (yakalayıcı-engelleyici) sonar sistemi, Deniz Kuvvetleri’ne ait ‘Ay’ sınıfı denizaltılarda kullanılmaya başlandı.

Denizaltılar için vazgeçilmez olan sonar sistemleri, ses dalgaları yayarak derinlik, su altındaki cisimlerin boyu, şekli, hızı ve denizaltıya ne kadar mesafede bulunduklarına ilişkin bilgi toplanmasını sağlıyor. ASİST, 1-100 kilohertz frekans aralığındaki aktif akustik sinyalleri tespit, analiz ve takip edebiliyor, sinyal özelliklerini çıkarabiliyor ve benzer sinyalleri gruplandırabiliyor.

TESTLERİ GEÇTİ

ASELSAN, ASİST sonar sistemini tasarlarken, akustik sensör dizininden, gemi içi birimlerine kadar, tamamen yerli imkânları kullandı. Deniz Kuvvetleri yeni sonar sistemini ‘Ay’ sınıfı denizaltılarda denedi ve ASİST sistemi testlerden başarıyla geçti. Deniz Kuvvetleri’nin ‘Ay’ sınıfında dört denizaltısı bulunuyor. Denizaltılar; TCG Batıray, TCG Yıldıray, TCG Doğanay ve TCG Dolunay isimlerini taşıyor.

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