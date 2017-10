Denizin İncileri, Bodrum Cup'a damga vurdu

The Bodrum Cup 2017’nin dikkat çeken ekiplerinden biri de 6 kadından oluşan Sea Pearls Women Team (İnciler Kadın Takımı) oldu. Gazete Habertürk'ten Meriç Müldür'ün haberine göre, Nokta Harita isimli cruise teknesiyle yarışa katılan ekip, Bodrum’da yaşayan, Bodrum sevdalısı, meslek sahibi 6 kadından meydana geliyor. Kadın yelkenci sayısının azlığı ve kadın takımı olmayışı düşüncesinden doğarak kurulmuş. Ekip, “İş hayatındaki stresi gidermenin ve doğayla bütünleşmenin en güzel yolu, Bodrum’da yelken yapmak” diyerek yola çıkmış ve bir yılda takım olmuş. Ekip; ana yelkende avukat Nazlı Aydoğan, piyanoda güzellik uzmanı Tülin Akgül Kök, cenovada Marin Tekstil Şirketi’nin ortakları Selma Sefa Kılıç, Şule Arslantürk ve banka yöneticisi Seda Aydın Şahin ile başüstünde yani bowman’da spor eğitmeni Şebnem Çamur’dan oluşuyor...



HEDEF ULUSLARARASI YARIŞLAR

Takım üyelerinden Nazlı Aydoğan, “Ben, deniz ticareti hukukçusu ve kadın hakları alanında uzun yıllardır çalışmış biri olarak, bu alandaki boşluğu yıllarca gözlemleme imkanı buldum. Hepimizin ortak arzusu olan yelken yapma fikrini benimseyerek takımımızı hayata geçirdik. Bu yolda karşılaştığımız herkes, yaratmaya çalıştığımız değeri takdir ederek, bize beklentimizin de üzerinde destek oldu. Yarışın son etabını kendi grubumuzda 3.’lükle kapatmış olmak bizi motive etti. Genel toplamda ise yarışı, overall’da 7. ve grubumuzda 5. olarak tamamladık. İmkanlarımız elverdiğince yarışlara katılmaya devam edip takımımızı uluslararası yarışlara taşımayı hedefliyoruz” diye konuştu.



BODRUM CUP SENEYE İSTANBUL'DA

Bodrum Cup önümüzdeki yıl 30. kez yapılacak ve bu kez İstanbul’dan başlayacak. Her sene ekim ayının üçüncü haftası gerçekleştirilen festival 5 gece 6 gün sürüyor. Bu sene 1500 kişilik katılım oldu. Fransız’ından İngiliz’ine, Yunanlı’sından Hollandalı’sına 12 yabancı tekne de yarıştı. Burada ana amaç yarışmak değil aslında. O tarihte Bodrum’da olmak, o havayı koklamak, yaşamak. Örneğin Ali Şen bu festivalin gediklilerinden. Teknesiyle hem yarışıyor hem komitede.



ARSENAL'IN ESKİ SAHİBİ 1. OLDU

Arsenal Kulübü’nün eski hissedarlarından biri olan David Dein’de Bodrum Cup’ta yarışan isimlerden. Teknesinin adı Take It Easier. 10 yıldır yarışa katılıyor ve bu yıl kendi kategorisinde birinci oldu. David Dein her yıl İngiltere’den getirdiği profesyonel ekiple yarışlarda mücadele ediyor.



"KOYUMA DOKUNMA"

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi Başkanı Süleyman Uysal, “Cennet gibi doğal güzellikleri ve cazibe merkezleriyle Bodrum, Türkiye’yi dünyaya tanıtan en özel yerlerden birisidir. Dolayısıyla Bodrum koylarının yapılaşma tehdidi altında olması son derece üzücüdür. Bu yıl yarış rotamıza Kisebükü’nü özellikle bu nedenle dahil ettik. Çevreye duyarlı olmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Bodrum Cup

Denizin İncileri

David Dein