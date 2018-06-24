Milyonlarca vatandaş Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem TBMM’yi belirlemek için sandık başına gitti. Saat 17.00’de sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Denizli 2018 Cumhurbaşkanı ve genel seçim sonuçları da gelmeye başladı…



YSK’nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Denizli 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları da gelmeye başladı... İl genelinde yüzde 90.55 seçime katılım oranı sağlanırken saat 20:13 itibarıyla açılan sandık sayısı ise yüzde 43.9 … Denizli 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 131.810 oyla yüzde 49.38 - Muharrem İnce: 90.800 oyla yüzde 34.02 - Meral Akşener: 37.411 oyla yüzde 14.01 - Selahattin Demirtaş: 4.981 oyla yüzde 1.87 - Temel Karamollaoğlu: 1.325 oyla yüzde 0.50 - Doğu Perinçek: 612 oyla yüzde 0.23 aldı.



Denizli 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim sonuçları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan: 131.810 oyla yüzde 49.38Muharrem İnce: 90.800 oyla yüzde 34.02Meral Akşener: 37.411 oyla yüzde 14.01Selahattin Demirtaş: 4.981 oyla yüzde 1.87Temel Karamollaoğlu: 1.325 oyla yüzde 0.50Doğu Perinçek: 612 oyla yüzde 0.23

Genel seçime yüzde 91.46 oranında katılımın sağlandığı Denizli il genelinde saat 20:13 itibarıyla sandıklar yüzde 32.8 oranında açıldı. Denizli 2018 genel seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı: 97.280 oyla yüzde 50.19 - Millet İttifakı: 86.682 oyla yüzde 44.73 oranında oy aldı. Yine, Denizli 2018 genel seçim sonuçları doğrultusunda; AK Parti: 80.010 oyla yüzde 41.28 - CHP: 53.510 oyla yüzde 27.61 - İYİ Parti: 31.470 oyla yüzde 16.24 - MHP: 17.270 oyla yüzde 8.91 - HDP: 5.669 oyla yüzde 2.93 - SP: 1.702 oyla yüzde 0.88 oy aldı.



Saat 20:13 itibarıyla Denizli 2018 genel seçim sonuçları şöyle:



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Cumhur İttifakı: 97.280 oyla yüzde 50.19Millet İttifakı: 86.682 oyla yüzde 44.73AK Parti: 80.010 oyla yüzde 41.28CHP: 53.510 oyla yüzde 27.61İYİ Parti: 31.470 oyla yüzde 16.24MHP: 17.270 oyla yüzde 8.91HDP: 5.669 oyla yüzde 2.93SP: 1.702 oyla yüzde 0.8816 Nisan 2017'deki Anayasa değişikliği referandumu ile Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi kabul edildi. Yeni sisteme göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ile Meclis seçimi aynı gün yapıldı. Vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Meclis seçimi için ayrı pusulalarda tercihlerini yaptılar. Oy verme işlemi kış aylarına denk gelen seçimlerin aksine tüm Türkiye'de saat 08.00'de başladı, saat 17.00'de ise sona erdi.12 Eylül 2010 referandumunda kabul edilen anayasa değişikliği sonrası 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı ilk defa halk oylamasıyla seçildi. Recep Tayyip Erdoğan, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş'ın aday olduğu 2014 yılındaki seçimi Erdoğan; yüzde 51,74 oy oranıyla birinci turda kazanmıştı.Seçim yasasında yapılan değişiklik sonrası Türkiye’de partiler ilk defa seçime ittifak yaparak girebildiler. İttifak sistemi gereği ittifakta bulunan partilerden herhangi birinin yüzde 10 seçim barajını geçmesi durumunda ittifaktaki diğer parti veya partiler de seçim barajını geçmiş sayılıyorlar. Ayrıca seçmenler partiye oy vermek yerine ittifak düzenlemesi gereği sadece ittifaka da oy verebiliyorlar. İttifaka verilen oylar ise ittifakta bulunan partilerin aldıkları oy oranları nispetince partilere dağıtılacak. Aynı anda hem ittifaka hem de ittifak dışında bir partiye verilen oy ise geçersiz sayılacak.2018 seçimlerine iki ittifak girdi. Bu ittifaklardan biri, “Cumhur İttifakı” diğeri ise Millet İttifakı”…Cumhur İttifakı’ndaki partiler:AK PartiMHP(BBP adayları AK Parti listelerinden seçime girdi.)Millet İttifakı’ndaki partiler:CHPİyi PartiSP(Demokrat Parti adayları İyi Parti listelerinden seçime girdi.)HDP, Hüda-Par ve Vatan Partisi ise seçime ittifaklara dâhil olmadan katıldı.Adana 2018 genel seçim sonuçlarına Habertürk seçim sayfasından ulaşabilirsiniz…