a) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 405, 406 ve 407. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler (4721 sayılı Kanun'un yukarıda belirtilen maddeleri uyarınca, haklarında kısıtlılık kararı verilenlere ilişkin listenin, vesayet ad defterleri ve UYAP kayıtları esas alınmak suretiyle hazırlanıp gönderilmesinin ilçe seçim kurullarınca vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemelerinden istenmesi ve SEÇSİS'e girilmesi gerekmektedir.),

b) Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sistemi'nde yer almayanlar 5490 sayılı Kanun'un 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde "Adres Beyan Formu"nu (Form A) doldurmadıkları sürece,

c) İzinli olsalar bile silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay öğrencileri dâhil),

d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan cezaevinde bulunan hükümlüler,

listelere yazılamazlar.

Bakan Zeybekci Pınarlar'da AK Parti'ye yüzde 90’ların üstünde oy beklediğini açıkladı

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, memleketi Denizli’nin Tavas ilçesi Pınarlar Mahallesi'ndeki hemşehrilerine seslenerek, “Bu seçimlerde sizlerden çok özel bir şey istiyorum. Yüzde 80 olsun, 90 olsun filan demiyorum. Bu köy, Nihat Zeybekci'nin köyü olduğunu göstersin” dedi.

Bakan Zeybekci, Ramazan Bayramı'na 1 gün kala doğup büyüdüğü mahalledeki hemşehrileri ile bir araya geldi. İftar yemeğine Bakan Zeybekci’nin yanı sıra Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti milletvekilleri, milletvekili adayları, davetliler ve vatandaşlar katıldı. İftar yemeğinin ardından bir konuşma yapan ve 24 Haziran seçimlerine değinen Bakan Zeybekci, “Bu seçim çok önemli bu seçim tarihimizin en önemli seçimlerinden biri. Bu seçim AK Parti'lilerin meselesi de falan değil. Bu seçim bir devlet meselesi. Bu seçim bir vatan, bir millet, bir bayrak meselesi. 72 millet, 7 düvel, tekrar Çanakkale'de saldırdığı gibi, İzmir'e çıktığı gibi, Maraş'a, Antep'e geldiği gibi, Sarıkamış'a geldiği gibi, yeniden saldırıyor. Ama elhamdülillah dimdik ayaktayız, her şeyimizle dimdik ayaktayız ve destanlar yazıyoruz her alanda. Sizlerin dualarıyla, destekleriyle oluyor bu. Allah'ın izniyle bu destanlar yazılmaya devam edecek. Onun için bu seçimlerde sizlerden çok özel bir şey istiyorum. Yüzde 80 olsun, 90 olsun filan demiyorum. Bu köy, Nihat Zeybekci'nin köyü olduğunu göstersin. İbretlik olsun tüm Türkiye'ye ibretlik bir şey olsun” diye konuştu.