Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun doğduğu, çocukluğunu geçirdiği sokakta bulunan 120 yıllık tarihi ev yandı. Kültür Varlıkları Müdürlüğü tarafından korunan evde bilinmeyen nedenle çıkan yangında ise kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

İHA'nın haberine göre, Sarayköy ilçesi Bala Mahallesi'nde ünlü sanatçı Sezen Aksu'nun 1954 yılında doğduğu, fen bilgisi öğretmeni annesi ve matematik öğretmeni babası ile üç yaşına kadar yaşadığı, çocukluğunun geçtiği evinin aynı sokağındaki 120 yıllık tarihi ev alevlere teslim oldu.

Olay dün gece yarısı meydana geldi. Atıl durumda olan, Kültür Varlıkları Müdürlüğü tarafından korunan 120 yıllık tarihi evde yangın çıktı. Çevreden gören vatandaşların itfaiyeyi araması ile olay yerine Denizli Büyükşehir Belediyesi Sarayköy İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 7 araç, 25 personel iki saat çalışma ile kontrol altına alınan yangında tarihi evde büyük hasar meydana geldi. Olay yerine gelen Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, yangın ile ilgili olarak bilgi aldı. Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, "Tarihi evde çıkan yangın bizleri üzdü. Yangın ünlü sanatçımız Sezen Aksu'nun da çocukluğunun geçtiği aynı sokakta çıktı. Tarihi bir evi daha kaybettik. 20 yıl önce bu evde kullanılıyordu" dedi. Yangınla ile ilgili olarak soruşturma başlatılırken, yangının kundaklama şüphesi üzerine duruluyor.