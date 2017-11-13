Denizli'de 16 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 16 yaşındaki çocuk evinde ölü bulundu.

AA'nın haberine göre, Topraklık Mahallesi'nde ikamet eden Sultan Karataş, oğlu Özgür Karataş'ın odasında hareketsiz yattığını görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Karataş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda kesik ya da darp izine rastlanmayan Karataş'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.