Atık kağıt hamur kazanına düşen işçi öldü

Denizli'nin Merkezefendi İlçesi'nde, atık kağıt geri dönüşüm fabrikasında hamur kazanına düşen 43 yaşındaki Ayhan Tekin, öldü.

DHA'nın haberine göre, Merkezefendi İlçesi Hacıeyüplü Mahallesi'nde dün saat 23.45'te meydana gelen olayda, atık kağıt geri dönüşüm fabrikasında çalışan işçiler, kağıtların eritilip hamur haline getirildiği kazanın taştığını fark etti.



Kazanın çıkış bölümüne bakan işçiler, arkadaşları Ayhan Tekin'in cesedini hamur çıkış bölümündeki ızgarada gördü. Bunun üzerine hemen kazan kapatılarak itfaiye ve polise haber verildi. Kazan kapatılıp boşaltıldıktan sonra Tekin'in cesedi, yaklaşık 3 metre derinliğindeki kazandan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Ayhan Tekin'in dengesini kaybedip, kazara düştüğü sanılıyor.



Tekin'in ne zaman düştüğünün bilinmediği, cesedinin hamur kazanının çıkış bölümündeki ızgaraya takılması sonucu kazanın taşmasıyla fark edildiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.