Birlik ve beraberliğin daha çok hissedildiği Ramazan ayının bitmesi ile birlikte bayram hazırlıkları başladı. Denizli'de yaşayanlar "Denizli'de bayram namazı saat kaçta?" sorusunu merak ediyor. 2018 Denizli bayram namazı saati...

DENİZLİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

Diyanet tarafından açıklanan namaz vakitlerine göre 2018 Denizli bayram namazı saati...

Ramazan Bayram Namaz Vakti Kurban Bayram Namaz Vakti Miladi Tarih 15 Haziran 2018 Cuma Miladi Tarih 21 Ağustos 2018 Salı Hicri Tarih 1 Şevval 1439 Hicri Tarih 10 Zilhicce 1439 Bayram Namaz Saati 06:25 Bayram Namaz Saati 07:03

DENİZLİ 6:25 ACIPAYAM 6:25 AKKÖY 6:24 BABADAĞ 6:26 BAKLAN 6:22 BEKİLLİ 6:22 BEYAĞAÇ 6:27 BOZKURT 6:23 BULDAN 6:25 ÇAL 6:23 ÇAMELİ 6:25 ÇARDAK 6:22 ÇİVRİL 6:21 GÜNEY 6:24 HONAZ 6:24 KALE 6:27 SARAYKÖY 6:25 SERİNHİSAR 6:25 TAVAS 6:25

BAYRAMI NAMAZI NASIL KILINIR?

Cemaat sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan ya da Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder. İmam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir: Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.

İmam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden (birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettehiyyatü, Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

DENİZLİ'DE BAYRAMLIKLAR BAŞKAN GÜRLESİ'NDEN

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Ramazan Bayramı öncesi öksüz ve yetim çocuklara bayramlık alışverişi yaptı.



Ramazan Bayramı yaklaşırken Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içinde bulunan öksüz ve yetim çocukların yüzünü güldürdü. Pamukkale Sosyal Market’ten yardım alan annesi ya da babası olmayan öksüz ve yetim çocuklar Başkan Gürlesin ile birlikte bayramlık seçti. Miniklerle tek tek ilgilenen ve kıyafetleri birlikte seçen Başkan Gürlesin, çocukların kıyafetlerini de giydirdi. Pamukkale Sosyal Market’e gelen ve bayramlık olarak istediği kıyafetleri seçen miniklerin mutlulukları görülmeye değerdi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Mübarek Ramazan ayının sonuna gelindiğini ifade ederek, “Ramazan ayının sonunda bayrama ulaştık. Bayram demek mutluluk demektir. Biz ilçe sınırlarımız içinde yaşayan tüm çocuklarımızın yüzlerinin gülmesini istiyoruz. Her bayram öncesi olduğu gibi bu bayram da öksüz ve yetim çocuklarımızın yüzlerini güldürmek için onları Sosyal Marketimize davet ettik. İstedikleri kıyafetleri seçerek bayram öncesi yüzlerini güldürdük. Çocuklar mutlu olursa aileler mutlu olur. Biz de Pamukkale ilçesi sınırları içinde tüm ailelerin mutlu olması için çalışıyoruz. Pamukkale Belediyesi olarak farkımızı bu konuda da ortaya koyuyoruz. Herkesin bayramı bayram tadında yaşamasını diliyoruz. Tüm halkımızın Ramazan Bayramı mübarek olsun” dedi.





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