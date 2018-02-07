Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 75 yaşındaki İbrahim T.'yi evlenme vaadiyle kandırarak 6 bin lira değerinde altın takı aldırdığı, ardından götürdüğü pansiyonda sarhoş edip, altınlarla birlikte üstündeki 10 bin lira parayı alıp kaçtığı öne sürülen 37 yaşındaki Nurhan P., jandarma tarafından yakalanıp gözaltına alındı. P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DHA'nın haberine göre olay, geçen pazartesi günü, Karahayıt Mahallesi'ndeki bir pansiyonda meydana geldi. Pansiyonda sabah uyandığında soyulduğunu fark eden İbrahim T., jandarmaya başvurdu.
'6 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN VE 10 BİN LİRA NAKİT PARAYI ÇALDI' İDDİASI
İbrahim T., evlenme vadiyle kandırılıp götürüldüğü pansiyonda, kendisiyle evleneceğini söyleyen bir kadın tarafından, 6 bin lira değerinde altın takı ile 10 bin lira nakit parasının gasp edildiğini söyledi. Kadının eşgalini belirleyip çalışma başlatan jandarma ekipleri, pansiyonun bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yaşlı adamı gasp ettiği belirtilen kadının, Nurhan P. olduğu tespit edildi. P., dün Pelitlibağ Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.
"EVLENMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ, KABUL ETTİM"
Eşini daha önce kaybeden İbrahim T. jandarmaya verdiği ifadesinde, Nurhan P.'nin kendisini evlenme vadiyle kandırdığını anlatarak, "Ben Bayramyeri Meydanı'nda otururken, yanıma yaklaşan kadın beni çok beğendiğini söyledi. Ardından 2 gün görüştük. Daha sonra benimle evlenmek istediğini söyledi, kabul ettim. Evlenmek için önce sarrafa giderek 6 bin lira değerinde yüzük ve bilezikler aldık. Bana sürekli alışveriş yaptırıyordu. Ben de yanıma, bankadan çektiğim parayı aldım. Daha sonra pansiyona gitmek istedi. Karahayıt'ta gittiğimiz pansiyonda bana içki içirip, sarhoş etti. Kendimden geçmişim, sabah uyandığımda evlenme vadiyle kandırılıp, gasp edildiğimi anladım, şikayetçiyim" dedi.
Jandarmadaki sorgusunda suçunu kabul ettiği öğrenilen Nurhan P.'nin üzerinde yapılan aramada, yaşlı adamdan gasp ettiği altınlar ve paralar bulundu. Adliyeye sevk edilen Nurhan P., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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