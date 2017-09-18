Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi intihar etmek için çıktığı binanın 4'üncü katında bulunan terastan atladı. Ağır yaralanan 33 yaşındaki adamın atladığı anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

İHA'nın haberine göre; olay, saat 19.10 sularında Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 33 yaşındaki Kadir Saygı henüz belirlenemeyen bir nedenle bir binanın 4'üncü katına çıktı. Saygı'yı burada gören vatandaşlar durumu 112 Acil servisine haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, önlem alırken bir yandan çatıdaki adamı ikna etmeye çalıştı.

Herkesin cep telefonları ile adamı çekmeye çalıştığı bir anda, 33 yaşındaki Saygı kendini aşağıya bıraktı. Genç adamın düştüğünü gören vatandaşlar çığlık atarak, panik yaşarken, polis ekipleri olay yerinden vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Kadir Saygı'nın atlama anı saniye saniye İHA kamerası tarafından kaydedildi.

Polis, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri polislerin de yardımıyla, genci hemen ambulansa aldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından genç Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren 33 yaşındaki adamın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.