Denizli'de bir okulda uyuşturucu satıldığı iddiası mahalleyi karıştırdı

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'ndeki ilkokul ve ortaokulun bulunduğu eğitim kurumunda hizmetli B.E.'nin, lojmanında uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı iddiası mahalleyi karıştırdı. Olayla ilgili jandarma B.E.'yi gözaltına alırken, okul müdürü hakkında da idari soruşturma başlatıldı.

Yeniköy Mahallesi'nde ilkokul ile ortaokulun aynı binada bulunduğu okul binasında hizmetli olarak çalışan B.E.'nin, okul bahçesinde kaldığı lojmanda uyuşturucu kullandığı ve ticaretini yaptığı iddiası bazı öğretmen ve öğrenci velilerince ortaya atıldı.

İddialar üzerine okula giden Pamukkale İlçe Jandarma Karakolu ekipleri, hizmetli B.E.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, B.E.'nin kaldığı lojmanda arama yaptı.

Lojmanın içinde ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtildi. Milli Eğitim Müdürlüğü ise idari soruşturma başlatarak okula müfettiş gönderdi. Okul müdürü hakkında da idari soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili hem jandarmanın hem de Milli Eğitim Müdürlüğü'nün soruşturması sürüyor.