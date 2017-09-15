Denizli'de CHP delege seçimlerinde kavga çıktı: 2 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, CHP ilçe teşkilatının yürüttüğü Gerzele Mahallesi delege seçimleri sırasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gerzele Mahallesi'ndeki delege seçimlerinde bir parti üyesinin oyunun geçerli olup olmadığı konusunda tartışma çıktı.

Parti üyesi Ahmet Çağ ile Merkezefendi İlçe Başkan Yardımcı Kemal Çolak arasında başlayan tartışmaya, Pamukkale Belediyesi Meclis Üyesi Özkan Aslan ile Merkezefendi Belediyesi Meclis Üyesi Ali Şaşmaz da dahil oldu.

Tartışma sonrası çıkan kavgada Ali Şaşmaz ile Kemal Çolak yaralandı.

Denizli Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilen taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

CHP İl Başkanı Teoman Sancar, yaptığı açıklamada, kavgayla ilgili soruşturma başlattıklarını belirtti.

Sancar, "Kavgayı çıkaran kimse bu soruşturma sonucunda tespit ederek gereken cezayı vereceğiz." dedi.