Denizli'de emekli polis define ararken öldü

Denizli'nin Baklan ilçesinde emekli polis memuru, 65 yaşındaki Hüsam Karaçolak define ararken, şeker ve gübreyle hazırladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu öldü.

DHA'nın haberine göre olay, dün saat 18.00 sıralarında, Beşparmak Dağı Sarıkaya mevkiinde meydana geldi. Emekli polis memuru Hüsam Karaçolak, yanındaki iki kişiyle birlikte iddiaya göre, Sarıkaya mevkiine define aramaya gitti. Gübre ve şeker kullanarak el yapımı patlayıcı yaptığı öne sürülen Karaçolak, fitili hazırladığı sırada patlayıcı infilak etti. Patlama sırasında kolları kopan Hüsam Karaçolak ağır yaralandı. Patlamanın ardından Karaçolak'ın yanında bulunan kişilerin kaçtığı öğrenildi. Çevredeki bir vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan Hüsam Karaçolak, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, infilak eden el yapımı patlayıcıyla ilgili olay yerinde inceleme yaparken, kaçan 2 kişinin kimliğini belirlemek için de çalışma başlattı.