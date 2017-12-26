Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarptığı ortaokul öğrecisi 14 yaşındaki Hare Basmacı yaralandı. Çarpmanın şiddeti ile asfalta savrulan Basmacı'nın yanına gelen arkadaşları, gözyaşı döktü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



DHA'nın haberine göre dün saat 18.00 sıralarında Gazi Bulvarı'nda yolun karşısındaki otobüs durağına geçmek isteyen Hare Basmacı'ya, 41 yaşındaki Turan Tay'ın, yönetimindeki Maliye'ye ait hafif ticari araç çarptı. Basmacı, çarpmanın etkisiyle asfalta fırladı. Genç kızın yardımına çevredekiler yetişti. Hare Basmacı'nın kazada yaralandığını gören okul arkadaşları ve öğretmenleri de yanına koştu. Yerde acı içinde yatan Basmacı'nın yanındaki arkadaşları, gözyaşı döktü.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Basmacı ve arkadaşlarını öğretmenleri teselli etmeye çalıştı. Basmacı, yerde yatarken, cep telefonunu isteyip, ailesini arayarak, yaralandığını söyledi. Basmacı, çağrılan ambulans ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Basmacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.





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