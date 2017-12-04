Denizli'de Hörü Kesen'in yanlış kan verilmesi nedeniyle öldüğü iddia edildi!

Denizli Servergazi Devlet Hastanesi ortopedi servisinde tedavi gören 75 yaşındaki Hörü Kesen'in yanlış kan verildiği için hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Konu ile ilgili açıklama yapan Denizli Valiliği, soruşturma açıldığını belirtti.

YANLIŞ KAN VERİLDİĞİ İDDİA EDİLDİ

İHA'nın haberine göre; Denizli Servergazi Hastanesi ortopedi servisinde yatan 75 yaşındaki Hörü Kesen'in, yanlış kan verildiği için yaşamını yitirdiği öne sürüldü. Edinilen bilgiye göre, Buldan ilçesinde ikamet eden Hörü Kesen, 30 Kasım günü diz rahatsızlığı nedeniyle Servergazi Hastanesine başvurdu. 1 Aralık günü diz protezinden ameliyat olan ve kan grubu 0 Rh+ olan 75 yaşındaki Kesen'e, AB Rh + kan verildiği iddia edildi. Bunun üzerine fenalaşan Kesen, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Kesen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Hörü Kesen, Buldan'ın Türlübey Mahallesi'nde gözyaşları içinde toprağa verildi.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELİRLENEMEDİ

Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın açıldığını duyuran Denizli Valiliği, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Söz konusu olay hakkında Servergazi Devlet Hastanesi Başhekimliğinden alınan bilgi doğrultusunda, 30.11.2017 tarihinde Servergazi Devlet Hastanesi ortopedi servisinde diz protezi ameliyatı yapılan 75 yaşındaki hasta, serviste fenalaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmış ve takip eden süreçte yapılan tüm müdahale ve tedaviye rağmen hasta kaybedilmiştir. Hastaya yanlış kan transfüzyonu yapıldığı iddiaları üzerine olayla ilgili idari ve adli süreç başlatılmıştır. Hastanın ölüm nedeninin tespit edilebilmesi adına otopsi için Adli Tıp Kurumuna sevki yapılmıştır."

denizli

Servergazi Devlet Hastanesi

Hörü Kesen

yanlış kan