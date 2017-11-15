Denizli'de iş makineleriyle tarihi eser arayanlara gözaltı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bekirler Mahallesi Gedik Çayı mevkisinde Trapezapolis Antik Kenti yakınlarında kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre; operasyonda, kepçe ve ekskavatör yardımıyla kaçak kazı yaptığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Kazı alanında 1 kepçe, 1 çekici tır ve 2 ekskavatör ele geçirildi. Yapılan incelemede zanlıların yaklaşık 30 metre uzunluğunda tünel açtığı tespit edildi.

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