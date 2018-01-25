Denizli'nin Tavas ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.



AA'nın haberine göre, Kayaca Mahallesi Yörükhasanlar mevkisinde özel bir kömür madeni ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu. Toprak altında kalan işçi 28 yaşındaki Emrah Tutumlu, kurtarma ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu bulunduğu yerden alındı. 112 Acil Servis ekiplerince Tavas Devlet Hastanesi'ne sevk edilen işçi, yolda yaşamını yitirdi.



Göçükle ilgi soruşturma başlatıldı.

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