Denizli'den, İstanbul'a gidecek olan ve 110 yolcusu bulunan uçak motor arızası nedeniyle hangara çekildi.

İHA'nın haberine göre, Denizli Çardak Hava Meydana İşletmesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, İstanbul seferini yapan 06.25 uçağında sabah saatlerinde motor arızası meydana geldi. Kalkışa geçmek için piste giren uçak, motorunda meydana gelen arızadan dolayı havalanamayınca pist sonunda kaldı. Bunun üzerine yetkiler içerisinde 110 yolcunun bulunduğu uçağı boşaltarak pistte arızayı gidermeye çalıştı. İkinci defa 90 yolcusu ile kalkış manevrası yapmak isteyen uçak bunda da başarılı olamayınca hangara çekildi. Yolculardan bir kısmının biletlerini iptal ettikleri geri kalan kısmının THY'ye ait 14.50 uçağı ile İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.

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