Denizli’de bir şahıs, önceden boşandığı eşine olan birikmiş nafaka borcu yüzünden 2 yıl önce evlendiği yeni eşini pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti.

İHA'nın haberine göre, olay Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. Gece 03.30 civarında yaşanan olayda iddialara göre, 31 yaşındaki Erol K. ile 41 yaşındaki Ayşe K.’nın yaşadığı daireden tartışma ve kavga sesleri gelmeye başladı. Kavga sonrası evden 2 el silah sesi duyulması üzerine çevredekiler durumu polise bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler çaldıkları kapının açılmaması üzerine itfaiyeden istedikleri yardım ile kapıyı açarak eve girdi. Evi kontrol eden ekipler evin bir odasında korkunç manzara ile karşılaştı. Ekipler çifti pompalı tüfekle başlarından vurulmuş halde buldu. Yapılan incelemelerde Erol K.’nın koltukta oturan eşine pompalı tüfekle ateş ettikten sonra aynı tüfeği kafasına dayayarak ateş edip yaşamına son verdiği belirlendi. K. çiftinin cenazeleri yapılan savcılık incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı.



NAFAKA BORCU VARMIŞ

İddiaya göre Ayşe K.’nın, Erol K. ile 2 yıl önce evlendiği ve Ayşe K.’nın, Erol K.’nın ikinci eşi olduğu öğrenildi. Çift arasındaki tartışmanın Erol K.’nın eski eşine olan yaklaşık 10 bin TL’lik birikmiş nafaka borcu yüzünden çıktığı ve Erol K.’ya borçtan dolayı ödeme emri gelince cinnet getirdiği öne sürüldü. K. çiftinin çocuklarının olmadığı öğrenilirken, olayın yaşandığı bölgede komşular ise gazetecilere açıklama yapmaktan çekindi. Erol K.’nın bir fabrikanın kazan dairesinde çalıştığı, Ayşe K.’nın ise çalışmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma geniş çaplı olarak devam ediyor.

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