Denizli'de öğrenci servisi devrildi

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öğrenci taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 23'ü öğrenci 24 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

İHA'nın haberine göre kaza, saat 09.30 sularında Denizli'nin Pamukkale ilçesi Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli merkezden Cankurtaran'da bulunan bir koleje öğrenci taşıyan Hasan Hüseyin Mutluluk yönetimindeki midibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan midibüs, karşı şeride geçerek devrildi. Kazada, sürücü ve 23 lise öğrencisi yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan sürücü ve 9 öğrenci ambulansla çeşitli hastanelere sevk edilirken, diğer yaralılar özel araçlarla hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışanları çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, trafik ekipleri yolda önlem aldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.