Denizli'de, av tüfeğiyle otomobilde vurularak öldürülen 31 yaşındaki Pınar Eliuz'un katil zanlısı 38 yaşındaki M.K.'nın, genç kadına saplantılı derecede aşık olduğu ortaya çıktı. Eliuz'un, 2 ay önce cezaevinden firar eden M.K. hakkında, defalarca şikayet dilekçesi verdiği ve koruma kararı aldırdığı öğrenildi. Kıskançlık yüzünden cinayeti işlediği belirlenen M.K. ise emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.
DHA'nın haberine göre, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne dün (çarşamba) saat 15.00'te gelen M.K., 20 APR 19 plakalı otomobilde yanında oturan Pınar Eliuz'u tüfekle öldürdüğünü söyledi. Katil zanlısı M.K.'yı gözaltına alan polis, ihbar üzerine cesedin bulunduğu Pamukkale İlçesi Zübeyde Hanım Caddesi'ne gitti. Yol kenarında park halindeki otomobilin yan koltuğunda, Pınar Eliuz'un cesedi bulundu. Detaylı inceleme için çekiciye yüklenen otomobil, emniyete götürüldü. Yapılan inceleme sonrası Eliuz'un cesedi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Otopsi sonrası Eliuz'un cesedi, ailesine teslim edildi.
CEZAEVİ FİRARİSİYMİŞ
İşlediği cinayetin ardından emniyete giden M.K.'nın 6 ayrı suçtan arandığı ve Kocabaş Açık Cezaevi'nden 2 ay önce firar ettiği ortaya çıktı. Açık cezaevinden bir gün izinli olarak çıkan M.K.'nın izinden dönmediği belirlendi.
OTOMOBİL ALACAĞINI SÖYLEMİŞ
M.K.'nın emniyetteki ifadesinde Eliuz'a aşık olduğunu, onun için çok para harcadığını, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediği söylediği öğrenildi. Olay günü ise Eliuz ile tekrar biraya gelmek için otomobil almayı kararlaştırdıklarını, birlikte bir otomobil bayisine gittiklerini, ancak aracı almadan bayiden ayrıldıklarını, sonradan çıkan tartışmada cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi. M.K.'nın, Eliuz'u, parası olduğuna inandırıp kandırmak için, üstünde 'örnektir' yazan geçersiz paraları gösterdiği de öğrenildi. M.K.'nın, tartışma nedenini ise kıskançlık olarak açıkladığı kaydedildi. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen M.K., tutuklandı.
SAPLANTILI AŞIKMIŞ
Öte yandan; öldürülen Pınar Eliuz'un, saplantılı olan aşığının kurbanı olduğu ortaya çıktı. Pınar Eliuz'un yerel bir internet sitesinde gazetecilik yapan üvey ağabeyi Nuri Kaplan, kardeşinin M.K.'dan 6 yıldır kurtulmaya çalıştığını söyledi. Kaplan, kardeşinin öldürüldüğü haberini, internette dolaşırken öğrendiğini belirterek, "Kardeşimle 7 yıl önce tanıştılar. Ancak ayrılmak istedi, ilişkiyi sürekli tehdit ve şantajla devam ettirmeye çalıştı. Hayatının son 6 yılı ondan kaçmakla geçti. En son bayramda görüşmüştük. O sırada bile arayıp, tehdit etti. Kardeşim bayramı zehir eder diye gitmek zorunda kaldı. Sürekli şikayet etti. Bu yüzden yargılandı, 1.5 yıl hapis bile yattı. Ama kardeşimden vazgeçmedi. Ben de kardeşimin öldürüldüğü haberini internette haberleri okurken öğrendim" dedi.
GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ
Öldürülen Pınar Eliuz'un cenazesi, bugün öğlende, Ulu Camii'nden kaldırıldı. Törene ağabeyi Nuri Kaplan'ın yanı sıra yakınları ve arkadaşları da katıldı. Cenazede ailesi ve yakınları gözyaşı döktü. Gözyaşı döken kardeşleri güçlükle sakinleştirildi. Tabutuna yazma konulan Pınar Aliuz, kılınan cenaze namazının ardından Kayahan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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