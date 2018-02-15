Denizli'nin Sarayköy ilçesinde, boşanma arifesinde olduğu eşi Ayşe Ş.'in işlettiği bakkala giden Oktay Ş., çıkan tartışmada pompalı tüfekle eşi ve kızı 15 yaşındaki Nurdan Ş.'yi ateş ederek yaraladı, ardından kendini vurdu. Saldırıda Ayşe Ş. ve kızı yaşamını yitirirken, ağır yaralı Oktay Ş. hastanede tedaviye alındı.



DHA'nın haberine göre olay, bu sabah, Sarayköy ilçesi Osman Akça Caddesi üzerindeki bir bakkalda meydana geldi. Eşiyle boşanma davası süren ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen Oktay Ş., eşi Ayşe Ş.'in işlettiği bakkala gitti. Kızı Nurdan Ş.'in de bakkalda olduğu sırada eşiyle tartışan Oktay Ş., yanındaki pompalı tüfeğiyle ateş açtı. Eşi ve kızını vurup yaralayan Oktay Ş., ardından karnına dayadığı silahın tetiğini çekerek, kendini vurdu. Silah sesini duyarak olay yerine gelenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.





İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Nurdan Ş.'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralı Oktay Ş. ile eşi Ayşe Ş. ise ambulanslarla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Ancak Ayşe Ş. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.





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