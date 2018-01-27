Denizli'de eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, merhum Arif Hüdai Oral'a ait tarihi konakta çıkan yangın büyük çaplı hasara neden oldu.



Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nda bulunan ve kent sakinlerinin "Hüdai Oral Evi" olarak isimlendirdiği iki katlı ahşap konakta henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bulvarı trafiğe kapatarak güvenlik şeridi çekti.



Çok sayıda itfaiye ekibinin 3 saat süren müdahalesiyle söndürülen yangında tarihi konak kullanılamaz hale geldi.



Çevredekiler, yangını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı.

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