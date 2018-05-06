Antalya'nın Kemer ilçesinden Pamukkale'ye giden, çoğunluğu Rus ve Ukraynalı 32 turistin bulunduğu Oktay C. yönetimindeki otobüs, Acıpayam ilçesi Aligöz mevkisinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

AA'nın haberine göre, kazada yaralanan 15 turist ile 2 tur rehberi, Acıyapam ve Serinhisar ilçeleri ile kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazadan yara almadan kurtulan 17 turist ise, başka bir otobüsle Antalya'ya gönderildi.

Çalışmalar nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü yetkilileri kaza yerinde inceleme yaptı.

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