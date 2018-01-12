Denizli'de, 200 polisin katıldığı geniş kapsamlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 kişi adliyeye sevk edildi. Uyuşturucu tacirlerinden kadın şüpheli M.B, "Sanki çekince satmayacak mıyız? Çıkınca tekrar satacağız, çıkınca devam" diyerek şaşırttı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Pamukkale ilçesi Karşıyaka bölgesinde birbirleriyle bağlantılı olarak uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şahıs ve uyuşturucu kullanılan adreslere yönelik, 10 Ocakta geniş çaplı operasyon düzenlendi. Yaklaşık 6 ay süren takibin ardından tespit edilen, aralarında torba evi olarak kullanılan ve şüphelilerin saklandığı toplam 15 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve Kaçıklık Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik ekiplerinin katıldığı şafak vakti düzenlenen operasyonda, ekipler koçbaşı ve balyozla kapıları kırarak girdikleri evleri didik didik arama yaptı. Narkotik ekipleri dedektör köpek 'Chaco'nun evlerde tepki gösterdiği yerlerde yaptıkları aramada, satışa hazır uyuşturucu paketleri ve örgüt üyelerinin kullandığı silah ile mermileri ele geçirdi.

Operasyon kapsamındaki aramalarda, toplam 2 kilo 468 gram esrar maddesi, 676 adet ecstasy hap, 9 gram metamfetamin maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet çalıntı motosiklet, 21 bin TL para, 12 adet bilezik, 10 adet cumhuriyet altını ve çok sayıda altın yüzük ile küpe, bileklik gibi uyuşturucudan kazanıldığı belirlenen maddi değeri yüksek eşya ele geçirildi.

"ÇIKINCA TEKRAR SATACAĞIZ"

Gözaltına alınan M.B, G.G, G.B, isimli kadınlar ile Z.G, O.G, E.Y, A.A, E.B, O.K, Y.G, F.A, T.G, F.G. ve yaşı küçük S.B. olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltı işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Evinde uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen yüklü miktarda para ve altın bulunan kadın adliyeye çıkarılırken, söyledikleriyle herkesi hayrete düşürdü. Polisin kolunda elleri kelepçeli olan ve uyuşturucu baronu olduğu ileri sürülen M.B. isimli kadın, "Sanki çekince satmayacağız mı? Çıkınca tekrar satacağız, çıkınca devam" dedi. Bunun üzerine kadın polis görevlisi şüphelinin ağzını kapatarak, adliyeye soktu.

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