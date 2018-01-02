Denizli'nin Buldan ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Vesile Telli, 14 yıllık eski damadı tarafından iş makinelerini devretme bahanesiyle evrak imzalatıldığını ve işyerinin tamamının kendisine devredildiğini öne sürdü. 2009'daki devir işlemlerinin ardından sigorta primleri ve vergi borcu nedeniyle kendisinin yaklaşık 150 bin TL borcunun olduğunu söyledi.

İHA'nın haberine göre, Buldan'da yaşayan iki kız annesi 60 yaşındaki Vesile Telli, 2009 yılında tekstil üzerine işletmesi bulunan 14 yıllık damadı tarafından dolandırıldığını iddia etti. Telli, 2009 yılında damadı A.A.'nın kendisine gelerek, işlerinin kötü gittiğini ve tekstil makinelerinin kendisine devretmek istediğini söylediğini, bu durumu kızı ile paylaşmama konusunda tembihlediğini ileri sürdü. Daha sonra notere gittiğini ve evrakları imzaladığını öne sürdü. Telli, damadı A.A.'nın kızına giderek, işlerinin kötü gittiğini ve anlaşmalı olarak boşanmak istediğini, kızının bu durumu kabul ettiğini savundu.

BORÇ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Denizli merkezde faaliyet gösteren 40-50 işçinin çalıştığı işletmenin haberi olmadan kendisine devrildiğini ileri süren Telli, durumu bir sene sonra babasından kalan maaşının kesilmesiyle öğrendiğini iddia etti. Eski damadının kızından boşandıktan sonra işyerini taşıdığını ve sigorta prim borçları ile vergi borcunun kendisine kaldığını ileri sürdü. Borçlarını nasıl ödeyeceğini bilemediğini belirten 60 yaşındaki kadın, imzasının bulunması nedeniyle kimseyi inandıramadığını söyledi. 2009 yılında 25 bin olan sigorta prim borcunun 2017 yılı itibariyle 70 bin TL'ye, 7 bin 500 TL olan vergi borcunun ise 2017 yılı itibariyle 80 bin TL civarına çıktığını ileri sürdü.

"DERDİMİ KİMSEYE ANLATAMIYORUM"

Damadının, tekstil makinelerinin alınacağını bahane ederek, imza sirkülerini aldığını savunan 60 yaşındaki Vesile Telli, 2010 yılı Ağustos ayında damadının kızından boşanarak, kendilerini yüzüstü bıraktığını belirterek, "Eski damadım geldi, 'İşlerim kötü gidiyor, makineleri senin üzerine devredeceğim' dedi. Sonra notere gidip imza attım. Benim okumam yazmam fazla yok, anlamam imza attım. Ben iyilik ettim, sadece kızımın yuvası yıkılmasın diye imza attım. Ama nereden bilecektim ki, bunları benim başıma getirecek. Bir sene sonra babamdan kalan maaşı çekmeye gittiğimde, gerçeği öğrendim. İşyerini benim üzerime devretmiş, haberim yok. 40-50 işçi çalışıyordu. Hepsinin sigorta primleri ve vergi borcu üzerime kaldı. Ne yapacağım bilemiyorum" dedi.

"BANA 'KAZIĞI YEMİŞSİN' DİYORLAR"

İmza attığı için gittiği her yerde kapıların yüzüne kapandığını ve çaresiz olduğunu belirten 60 yaşındaki Telli, hiçbir avukatın dosyasını kabul etmediğini, yetkililerden yardım beklediğini söyledi. Telli, "Nereye gitsem, 'sen imza atmışsın, yapacak bir şey yok' deyip kapıları yüzüme kapatıyorlar. Kimisi de bana, 'teyze sen kazığı yemişsin' deyip azarlıyor', bu borçları üzerimden kaldırsınlar. Tek isteğim bu, bir şekilde başımın çaresine bakarım. Çünkü her geçen gün borç birikiyor. Sosyal yardımlaşmaya gidiyorum, yardım ediyorlar ama dilenci gibi azarlıyorlar. Babamdan kalan maaşım kesilmeseydi, hiç kimseye muhtaç olmazdım. Tek istediğim, en azında babamdan kalan maaşın tekrar bağlanması" diye konuştu.

Konu hakkında telefonda iddialara cevap veren eski damat A.A. ise, "O zamanlarda da iftira atmışlardı, karakola gidip şikayetçi oldular ama bir şey çıkmadı, tüm ifadeler orada var. Bunlar doğru değil" diyerek cevapladı.

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