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"Türk teknolojisi ve hammaddesinden oluşan fonksiyonel doğal kumaş ülkemize ciddi bir katma değer ve prestij sağlayacak. Sentetik ürünlere göre yüzde 20 daha fazla emme özelliğine sahip bu kumaş, özellikle bizleri giderek daha çok tehdit ve tedirgin eden radyasyon içeren elektromanyetik kirliliklere karşı koruyacak. Bu kapsamda özellikle bebek ve çocuk tekstilinde giderek aranan bir kumaş olacak."