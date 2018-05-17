Denizli bugün ikinci iftarını yapacak. İftar saatine hazırlık yapmak isteyenler Denizli'de oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta? sorularını merak ediyorlar. Diyanet'in yayınladığı 2018 Ramazan imsakisine göre işte Denizli'de iftar ve sahur vakitleri...

Denizli iftar saati kaçta? (Denizli iftar vakti) 17 Mayıs 2018

Denizlililer ikinci iftara hazırlanıyor. Dün Denizli'de iftar saat 20.14'de yapıldı. Bugün iftar vakti ise 20:15 olacak. Böylelikle 2. oruçta bitmiş olacak.

Denizli sahur ve imsak saati kaçta? (Denizli sahur vakit)

Denizli'de bugün sahur 04.07'ye kadar gerçekleşti. Okunan ezanın ile birlikte ikinci oruca niyet edildi. 18 Mayıs 2018 Cuma günü sahur 04:06'ya kadar olacak. İmsak saat 04:06'da gerçekleşecek.

DENİZLİ RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet takvimine göre Denizli Ramazan imsakiye saati aşağıdadır. Denizli için iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden alınmaktadır. Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 17.05.2018 04:07 05:46 13:06 16:55 20:15 21:46 18.05.2018 04:06 05:45 13:06 16:56 20:15 21:47 19.05.2018 04:05 05:44 13:06 16:56 20:16 21:49 20.05.2018 04:04 05:43 13:06 16:56 20:17 21:50 21.05.2018 04:02 05:43 13:06 16:56 20:18 21:51 22.05.2018 04:01 05:42 13:06 16:56 20:19 21:52 23.05.2018 04:00 05:41 13:06 16:57 20:20 21:53 24.05.2018 03:59 05:41 13:07 16:57 20:20 21:55 25.05.2018 03:58 05:40 13:07 16:57 20:21 21:56 26.05.2018 03:57 05:39 13:07 16:57 20:22 21:57 27.05.2018 03:56 05:39 13:07 16:57 20:23 21:58 28.05.2018 03:55 05:38 13:07 16:58 20:24 21:59 29.05.2018 03:55 05:38 13:07 16:58 20:24 22:00 30.05.2018 03:54 05:37 13:07 16:58 20:25 22:01 31.05.2018 03:53 05:37 13:07 16:58 20:26 22:02 01.06.2018 03:52 05:37 13:07 16:59 20:26 22:03 02.06.2018 03:52 05:36 13:08 16:59 20:27 22:04 03.06.2018 03:51 05:36 13:08 16:59 20:28 22:05 04.06.2018 03:50 05:36 13:08 16:59 20:28 22:06 05.06.2018 03:50 05:35 13:08 17:00 20:29 22:07 06.06.2018 03:49 05:35 13:08 17:00 20:30 22:08 07.06.2018 03:49 05:35 13:08 17:00 20:30 22:09 08.06.2018 03:48 05:35 13:09 17:00 20:31 22:09 09.06.2018 03:48 05:35 13:09 17:00 20:31 22:10 10.06.2018 03:48 05:34 13:09 17:01 20:32 22:11 11.06.2018 03:47 05:34 13:09 17:01 20:32 22:11 12.06.2018 03:47 05:34 13:09 17:01 20:33 22:12 13.06.2018 03:47 05:34 13:10 17:01 20:33 22:13 14.06.2018 03:47 05:34 13:10 17:02 20:34 22:13 15.06.2018 03:46 05:34 13:10 17:02 20:34 22:14 16.06.2018 03:46 05:34 13:10 17:02 20:34 22:14

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