Denizli bugün 15. iftarını yapacak. İftar saatine hazırlık yapmak isteyenler Denizli'de oruç saat kaçta açılacak, iftar saat kaçta? sorularını merak ediyorlar. Diyanet'in yayınladığı 2018 Ramazan imsakisine göre işte Denizli'de iftar ve sahur vakitleri...

Denizli iftar saati kaçta? (Denizli iftar vakti) 30 Mayıs 2018

Denizlililer 15. iftara hazırlanıyor. Dün Denizli'de iftar saat 20.24'de yapıldı. Bugün iftar vakti ise 20:25 olacak. Böylelikle 15. oruçta bitmiş olacak.

Denizli sahur ve imsak saati kaçta? (Denizli sahur vakit)

Denizli'de bugün sahur 03.54'e kadar gerçekleşti. Okunan ezanın ile birlikte 15. oruca niyet edildi. 31 Mayıs 2018 Perşembe günü sahur 03:53'e kadar olacak. İmsak saat 03:53'de gerçekleşecek.

DENİZLİ RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet takvimine göre Denizli Ramazan imsakiye saati aşağıdadır. Denizli için iftar ve sahur vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı resmi web sitesinden alınmaktadır. Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 17.05.2018 04:07 05:46 13:06 16:55 20:15 21:46 18.05.2018 04:06 05:45 13:06 16:56 20:15 21:47 19.05.2018 04:05 05:44 13:06 16:56 20:16 21:49 20.05.2018 04:04 05:43 13:06 16:56 20:17 21:50 21.05.2018 04:02 05:43 13:06 16:56 20:18 21:51 22.05.2018 04:01 05:42 13:06 16:56 20:19 21:52 23.05.2018 04:00 05:41 13:06 16:57 20:20 21:53 24.05.2018 03:59 05:41 13:07 16:57 20:20 21:55 25.05.2018 03:58 05:40 13:07 16:57 20:21 21:56 26.05.2018 03:57 05:39 13:07 16:57 20:22 21:57 27.05.2018 03:56 05:39 13:07 16:57 20:23 21:58 28.05.2018 03:55 05:38 13:07 16:58 20:24 21:59 29.05.2018 03:55 05:38 13:07 16:58 20:24 22:00 30.05.2018 03:54 05:37 13:07 16:58 20:25 22:01 31.05.2018 03:53 05:37 13:07 16:58 20:26 22:02 01.06.2018 03:52 05:37 13:07 16:59 20:26 22:03 02.06.2018 03:52 05:36 13:08 16:59 20:27 22:04 03.06.2018 03:51 05:36 13:08 16:59 20:28 22:05 04.06.2018 03:50 05:36 13:08 16:59 20:28 22:06 05.06.2018 03:50 05:35 13:08 17:00 20:29 22:07 06.06.2018 03:49 05:35 13:08 17:00 20:30 22:08 07.06.2018 03:49 05:35 13:08 17:00 20:30 22:09 08.06.2018 03:48 05:35 13:09 17:00 20:31 22:09 09.06.2018 03:48 05:35 13:09 17:00 20:31 22:10 10.06.2018 03:48 05:34 13:09 17:01 20:32 22:11 11.06.2018 03:47 05:34 13:09 17:01 20:32 22:11 12.06.2018 03:47 05:34 13:09 17:01 20:33 22:12 13.06.2018 03:47 05:34 13:10 17:01 20:33 22:13 14.06.2018 03:47 05:34 13:10 17:02 20:34 22:13 15.06.2018 03:46 05:34 13:10 17:02 20:34 22:14 16.06.2018 03:46 05:34 13:10 17:02 20:34 22:14

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER