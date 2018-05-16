2018 Ramazan ayı 16 Mayıs iitbariyle başladı. Denizli ilk sahuru yaptıktan sonra ilk iftara hazırlanmaya başladı. Denizli'de iftar saat kaçta, oruç saat kaçta açılacak? Diyanet'in Ramazan imsakiyesine göre işte Denizli iftar vakti.



DENİZLİ İFTAR VAKTİ 2018



11 ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayının ilk iftarı idrak edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Denizli'de iftar vakti 20:14 olarak yer almakta. Denizli'de saat 20:14’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk iftarı yapılacak.

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Denizli yarın gece 2. sahura kalkacak. Denizli sahur vakti 04:07 olarak Diyanet’in resmi internet sitesinde yer almakta. Denizli'de 04:07 itibariyle 2. oruç tutulmaya başlanacak.

Denizli’de Ramazan pidesi 1.75'den satılacak

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, yaklaşan Ramazan ayı öncesi iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pide fiyatlarının belirlendiğini kaydederek, 300 gramlık susamlı 1.75 kuruştan satılacağını kaydetti.

Pide fiyatları ile ilgili yazılı açıklama yapan Bekir Karadaban, pide fiyatlarının 2 yıldan bu yanan değişmediğini hatırlatarak, bu sene ise yapılan maliyet hesaplamaları sonrası fiyatın 1.75 kuruş olarak belirlendiğini dile getirdi. Karadaban, “Halkımızın tamamının Ramazan ayı boyunca pideyi kolaylıkla almalarını sağlamak amacıyla artan hammadde ve işçilik maliyetlerine rağmen hem gramajı, hem de fiyatıyla uygun olanen ince hesaplara dayanan bir maliyet çıkardık. Belirlenen Ramazan pidesi fiyatları Ege Bölgesi’nin en ucuz fiyatları arasındadır. Halkımızdan beklentimiz pazar yerlerinde açıkta satılan ve diğer illerden gelen araç içerisinde satılan pidelere itibar etmemeleri bakkal, market, ekmek fırınlarından ve pideci esnafımızdan sıcak olarak pideleri almalarıdır. Ekmek hayattır, insanlar hayatlarını ekmek parası üzerine kurmuşlardır. Tüketicilerimizin israfa daha çok önem verip, pideyi günlük tüketebilecekleri kadar almalarını rica eder, Ramazan ayının Denizlimize ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

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