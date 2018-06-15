Denizli iki yeni isimle el sıkıştı

1. Lig ekiplerinden Denizlispor, arife günü transferde iki futbolcuya birden imza attırdı. Yeşil-siyahlıların altyapısından yetişen ve son olarak Gaziantep Gazişehir formasını giyen Muhammed Himmet Ertürk ile Adanasporlu Gökhan Süzen’i transfer etti.



İKİŞER YILLIK

HT Egeli'de yer alan habere göre, 24 yaşındaki Muhammed ile 30 yaşındaki Gökhan, yeşil-siyahlılarla 2 yıllık sözleşme imzaladı. Denizlispor’da 2013 senesinde profesyonelliğe imza atan son 2 yıldır kariyerini Gaziantep’te sürdüren Muhammet geride kalan sezonda 25 maça çıkıp 2 gol attı.

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