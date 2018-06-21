TAM ZAMANINDA

1. Lig’de şampiyonluk hedefine ulaşacak iddialı bir kadro kurmaya çalışan Denizlispor, alacakları için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çeken Mehmet Akyüz ve Ziya Alkurt’a ödeme yaparak takımda tuttu. Mehmet, geçen sezon Denizlispor’da 15 maçta 12, Ziya ise 28 maçta 7 gol atarak takımı ligde tutmuştu.

İKİ DE YENİ İSİM

İç transferde Burak Altıparmak ve Cenk Güvenç’in de sözleşme imzalamaları bekleniyor, Aissati’yle ise pazarlıklar sürüyor. Dış transferde şimdiye kadar Adanaspor’dan Gökhan Süzen ile Gazişehir’den Muhammed Himmet Ertürk’ü alan Denizlispor, Balıkesir’den ayrılan Burak Çalık ve Altınordu’dan Deniz Vural’a bugün sözleşme imzalatacak.

"İki önemli ismin takımda kalması taraftarları da çok sevindirdi."