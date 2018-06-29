Denizli taraftarı bağış toplayacak

Denizlispor yönetimi, kulübe maddi destek sağlanması için taraftarlarla işbirliği yaptı. Buna göre taraftarlar, tribünde kulübe bağış toplayacak ve reklam alınması için görüşmelerde bulunacak. Başkan yardımcısı Taner Atilla ve Taraftarlar Platformu Başkanı Bilhan Yılmaz ile Çınar Horoz Gençlik Taraftar Derneği Başkanı Okan Karcı bir sezonluk sözleşme imzaladı.

MALİ DURUM KÖTÜ

HT Egeli'de yer alan habere göre Bilhan Yılmaz, “Denizlispor’a alternatif gelir kaynakları yaratmak istiyoruz. Kulübün mali durumu ortada. Tribünlerin üzerindeki reklam alanlarının da hiçbir şekilde kullanılmadığını gördük. Buraları değerlendirip, satışından elde edeceğimiz gelir ile çok sevdiğimiz Denizlispor’a artık biz de taraftarlar olarak bir futbolcu transferi yapabileceğiz. Bütün amacımız bu” dedi.

DİMİTRİADİS HOROZ OLUYOR

Transferde Burak Çalık, Gökhan Süzen, Deniz Vural, Himmet ve Seddar Karaman’la sözleşme imzalayan, Rizespor’dan Galip Güzel’le görüşen Denizlispor, Giresunspor’dan ayrılan Panos Dimitriadis için devrede.

AİSSATİ DE KALIYOR

31 yaşındaki Yunan asıllı İsveçli ön libero ile büyük oranda anlaşma sağlandığı belirtildi. Horozlar, Dimitriadis’i imzaya beklerken, yönetim iç transferde Aissati ve Alperen Babacan ile de yola devam edecek.