Pamukkale'ye tatile gelen Çinli turist Xıija Jin, yamaç paraşütü yapmak için Dinamit Tepesi Mevkii'ne çıktı. İzmir'den gelen yamaç paraşütü pilotu Uğur Özkaya ile tandem anlayış yapan Jin, bir süre havada travertenlerin keyfini çıkardı. Pilotun inişe geçtiği sırada yamaç paraşütü havada tur atarken, Jin çığlık attı, ardından baygınlık geçirdi.

DHA'nın haberine göre, Jin'in çığlık atması ve bayılma anı, paraşüte takılı kamera tarafından anbean kaydedildi. Turist Jin'in bayıldığını fark eden pilot Özkaya, telsizle arkadaşlarına bildirip yardım istedi. Paraşüt yere indikten sonra ambulansla hastaneye kaldırılan Jin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

denizli

yamaç paraşütü

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER