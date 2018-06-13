Denizli’de alkol cinayeti

Denizli’nin Çivril ilçesinde büfe işleten Mustafa A.’nın (20), satışın yasak olduğu saatte alkollü içki almak istediği öne sürülen Sedat Akgöz’ü (36), aralarında çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürmesinin ardından iki tarafın yakınları arasında gerginlik yaşandı.

HT Egeli'de yer alan habere göre, olası gerginliğe engel olmak için polis ve jandarmanın hastane ile olayın yaşandığı büfenin bulunduğu mahallede aldığı önlemlere rağmen, ölen Akgöz’ün çok sayıda yakını, Mustafa A.’nın büfesini ve evini taşlamak istedi. İki taraf arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgaya, polis ve jandarma ekipleri biber gazı ve coplarla müdahale etti. Polis ekipleri olaylara karışan 12 kişiyi gözaltına aldı.

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