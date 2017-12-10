Reha Erginer'in çalıştırdığı Denizlispor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında Engin İpekoğlu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Samsunspor'u ağırladı. Mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Denizlispor'un galibiyet hasreti bu mücadeleyle birlikte 5 maça çıktı. Samsunspor da aynı Denizlispor gibi uzun süredir 3 puana hasret. Kırmızı-beyazlıalr son olarak 27 Ekim'de evinde Gaziantepspor'u mağlup etmişti.

Denizlispor bu sonuçla 12 puana yükseldi. Samsunspor ise puanını 16'ya yükseltti.

DENİZLİSPOR: 0 - SAMSUNSPOR: 0

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Alper Çetin, Mehmet Yıldırım, Kemal Elmas

DENİZLİSPOR: Asil Kaan Güler, Taha Can Velioğlu, Ziya Alkurt (Dk. 68 Hüseyin Atakan Üner), Yasin Ozan (Dk. 69 Ramazan Tarık Ergut), Kappel, Taşkın İlter, Anıl Taşdemir, Cenk Güvenç, Kerem Can Akyüz, Berkan Afşarlı, Barış Örücü

SAMSUNSPOR: Sifakis, Hasan Hatipoğlu, Ahmet Burak Solakel, Samaras (Dk. 81 Halil İbrahim Pekşen), Kenan Karışık, Ayite, Chibuike (Dk 59 Gökay İravul), Ufuk Budak (Dk. 70 Enes İslam İlkin), Abdülkerim Bardakçı, Çağrı Ortakaya, Ömer Kandemir

SARI KARTLAR: Dk. 21 Ayite, Dk 29 Çağrı Ortakaya, Dk 34 Kenan Karışık, Dk. 90+1 Abdülkerim Bardakçı (Samsunspor), Dk. 36 Asil Kaan Güler, Dk. 66 Taha Can Velioğlu (Denizlispor)

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