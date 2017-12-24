Reha Erginer yönetimindeki Denizlispor, Sait Karafırtınalar'ın çalıştırdığı Boluspor'u ağırladı. Mücadelenin ilk golü 27. dakikada Cihan Özkaymak'tan geldi. Boluspor, Rydell Poepon'la 43. dakika bir gol buldu ve mücadelenin ilk 45 dakikası 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı. Denizlispor, bu mücadeleyle birlikte galibiyet hasretini noktalayamadı. Ege ekibi, tam 6 haftadır 3 puan alamıyor.

Denizlispor, ligin ilk devresini 14 puanla tamamlarken Boluspor devreyi 24 puanla kapattı.

TFF 1. LİG'İN PUAN DURUMU

DENİZLİSPOR: 1 - BOLUSPOR: 1

STAT: Denizli Atatürk

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Sezgin Çınar, Habip Tiryaki

DENİZLİSPOR: Asil Kaan Güler, Ömer Alp Kulga, Veli Acar, Ziya Alkurt, Cihan Özkaymak, Kappel, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 89 Şevki Çınar), Taşkın İlter, Cenk Güvenç, Alperen Yazıcı, Berkan Afşarlı (Dk. 74 Anıl Taşdemir)

BOLUSPOR: Gökhan Değirmenci, Renato Arapi, Alim Öztürk, Özgür İleri, Poepon, İrfan Başaran (Dk. 77 Andre Santos), Akabueze (Dk. 82 Melih Okutan), Furkan Şeker, Yusuf Emre Gültekin, Mustafa Durak (Dk. 65 Guido Koçer), Caner Cavlun

GOLLER: Dk. 27 Cihan Özkaymak (Denizlispor), Dk. 43 Poepon (Boluspor)

SARI KARTLAR: Dk. 20 Mustafa Durak, Dk. 36 Yusuf Emre Gültekin, Dk. 72 Renato Arapi, Dk. 77 Özgür İleri, Dk. 89 Andre Santos (Boluspor), Dk. 70 Berkan Afşarlı (Denizlispor)

denizlispor

boluspor

TFF 1. Lig puan durumu