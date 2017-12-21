Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Atilla yaptığı açıklamada, futbolcu ile yapılan görüşmenin ardından alacaklarının ödendiğini ve sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini bildirdi.

Denizlispor'da iki sezondur forma giyen Moritz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Her şey için teşekkür ederim. Bol şanslar size Horoz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon TFF 1. Lig'de 12 maçta 528 dakika sahada kalan Moritz, 2 gol atmıştı.

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andre moritz