Denizlispor dört koldan

Denizlispor, Osman Özköylü’nün 6 yıl sonra teknik direktörlüğe getirilmesiyle iç ve dış transfere hız verdi. Denizlispor’un Asil Kaan’ın ayrıldığı kale için Boluspor’dan ayrılan Ertuğrul Taşkıran ile anlaşmak üzere olduğu iddia edildi. 28 yaşındaki file bekçisi Ertuğrul’un geçen sezon başında Fenerbahçe’den genç futbolcu Melih Okutan’la birlikte 1 milyon Euro bonservis bedeliyle 1’inci Lig’deki Boluspor’a transfer olması tartışma yaratmıştı.

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HT Egeli'de yer alan habere göre, yeşil-siyahlıların transferde eski oyuncularına da kanca attığı belirtildi. Kurmayların Gazişehir Gaziantep’ten’den sağ açık Muhammet Himmet Ertürk, Adana Demirspor’dan sağ bek Erhan Kartal ve Çaykur Rizespor’dan orta saha Recep Niyaz ile bir görüşme yaptığı öğrenildi. Himmet ve Erhan’a yüksek ihtimalle imza attıracak Horoz, Recep için Rizespor’un kararını bekliyor. Recep’in Denizli’ye dönmek için kulübünden izin istediği ifade edildi.