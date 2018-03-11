Denizlispor geri döndü!

Spor Toto 1. Lig'de kalma mücadelesi veren Denizlispor, sahasında geriye düştüğü maçta BB Erzurumspor'u 2-1 mağlup etti. Ege ekibine galibiyeti getiren golleri 68 ve 75'te Mehmet Akyüz kaydetti. Denizlispor'a devre arasında Akın Çorap Giresunspor'dan transfer olan Mehmet Akyüz, yeni takımıyla ligde çıktığı 8 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.

Bu sonuçla Denizlispor puanını 30'a yükseltti. BB Erzurumspor ise 37 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Erhan'ın kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü, tekrar Erhan tamamladı, top farklı şekilde auta gitti.

20. dakikada kaleci Hakan'ın yaptığı degajında topla buluşan Erhan, ceza yayı üzerinden buluştuğu topu düzeltip sert vurdu. Kaleci Asil'in sektirdiği topu takip eden Mert Nobre, kale sahası önünde düzgün bir vuruş ile topu filelere gönderdi. 0-1



32. dakikada Kappel'in ceza alanı dışından çektiği sert şutu, uzak direk dibinden auta çıktı.



47. dakikada Erhan'ın kendi ceza alanları içerisinde uzaklaştırmak istediği top takım arkadaşı Hakan'ın eline çarptı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Kappel, çok kötü bir vuruşla topu farklı şekilde üstten auta gönderdi.



56. dakikada Erhan'ın kullandığı serbest atışta, kale sahası önünde topa yükselen Mert Nobre'nin kafa vuruşu üstten auta çıktı.



68. dakikada orta sahadan gönderilen top ile buluşan Mehmet Akyüz, sağ kanattan ceza sahasına girdi. Ceza alanı içerisinde kaleci ile karşı karşıya kalan Mehmet yaptığı düzgün vuruş ile topu kalecinin kapattığı sağ taraftan filelere gönderdi. 1-1



75. dakikada Aissati'nin ceza sahası dışından çektiği ve savunmadan geri dönen topu tamamlayan Mehmet Akyüz kendisinin ve takımının 2. golünü attı. 2-2