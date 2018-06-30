Denizli’ye yabancı yatırımcı ilgisi artıyor

Denizli Ticaret Odası (DTO) Meclisi, aylık olağan toplantısını yaptı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Uğur Erdoğan, Türkiye ve Denizli ekonomisini ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan teşviklerin istihdama dönüştüğünü, ihracat ve iş gücüne katılımın artığını, karşılıksız çekteki iyileşmenin devam ettiğini vurguladı. Erdoğan ayrıca, yabancı ortaklı yatırımlardaki artışa dikkat çekti. Denizli’de son bir yılda kurulan yabancı sermayeli şirket sayısının yüzde 135 arttığını ve bu yolla Denizli’ye 5 milyon 923 bin lira sermaye girdiğini belirten Başkan Erdoğan, “Türkiye’de de son bir yıllık dönemde, yüzde 95 oranında bir artışla 9 bin 249 yabancı sermayeli şirket kuruldu. Bu yolla gelen yabancı sermayenin toplamı ise 6 milyar 99 milyon 923 bin lira” dedi.

GÜVEN VERİCİ ORTAM

HT Egeli'de yer alan habere göre Erdoğan, 24 Haziran’daki seçimden, Türkiye’nin idari ve hukuki yapısını yeniden şekillendirerek, bürokrasiyi azaltıp karar almayı ve icraatı hızlandırması beklenen bir sürecin önünün açılmasının öngörüldüğü bir sonuç çıktığını söyledi. Yarışta yer alan isimler ile vatandaşlık görevini yerine getirerek oyunu kullanarak tercihini ortaya koyan seçmenleri kutlayan Erdoğan, “Piyasalarda görülen bekle ve gör yaklaşımı, seçim sonuçlarının ortaya çıkmasıyla, yerini iyimserliğe bırakmıştır. Yeni hükümetin oluşturulmasıyla, güven verici ortam daha da büyük bir hızla gelişecektir” dedi.