Deportes Iquique - Audax Italiano sahaya çıkıyor

Şili Premier Lig maçında Deportes Iquique ile Audax Italiano, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. 13 puanlı Deportes Iquique 10. sırada bulunuyor, Audax Italiano 7 puana sahip ve 16. sırada. Deportes Iquique, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Audax Italiano, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 240. İddaa'da Deportes Iquique kazanır 1.80, berabere biter 3.00, Audax Italiano kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Deportes Iquique son hafta oynanan Deportes Temuco maçında 0-0 berabere kaldı.

Audax Italiano ise Union Espanola karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Deportes Iquique, evinde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 11 gol yedi.

Audax Italiano ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Audax Italiano, 3 gol atarken 10 gol yedi.