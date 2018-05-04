Deportes Iquique - Curico Unido karşılaşma önü

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Deportes Iquique, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Curico Unido takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 18:00. Maç öncesi Deportes Iquique 11 puanla 11. sırada, Curico Unido 9 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Deportes Iquique, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Curico Unido son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 328 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Deportes Iquique kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Curico Unido sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Deportes Iquique son haftadaki O Higgins müsabasında 0-1 yenildi.

Curico Unido ise Audax Italiano maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Deportes Iquique, 4 gol attı ve 9 gol yedi.

Curico Unido, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Curico Unido, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.