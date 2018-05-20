Deportes Temuco - San Luis De Quillota rakamlar

Şili Premier Lig maçında Deportes Temuco ile San Luis De Quillota, 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 22:00. Deportes Temuco 10 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken San Luis De Quillota 10 puanda ve 14. sırada. Deportes Temuco son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. San Luis De Quillota, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 528 kodlu maçı oynayanlar; Deportes Temuco galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, San Luis De Quillota galibiyet oranı 3.30. Alt oranı 1.70, üst oranı 1.65. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Deportes Temuco son hafta oynanan Antofagasta maçında 1-0 kazandı.

San Luis De Quillota ise Universidad Catolica karşılaşmasında 0-2 kazandı.

Deportes Temuco, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 10 gol yedi.

San Luis De Quillota, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. San Luis De Quillota, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 16 kez topu kendi kalesinde gördü.