Deportes Temuco - Union Espanola maçı heyecanı

Şili Premier Lig heyecanı devam ediyor. Deportes Temuco, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Union Espanola takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. 7 puanlı Deportes Temuco 16. sırada bulunuyor, Union Espanola 19 puana sahip ve 7. sırada. Deportes Temuco son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. Union Espanola son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 575. İddaa'da Deportes Temuco kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Union Espanola kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Deportes Temuco önceki hafta Universidad Catolica mücadelesinde 0-2 yenildi.

Union Espanola ise San Luis De Quillota maçında 1-0 kazandı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Deportes Temuco, 4 gol attı ve 10 gol yedi.

Union Espanola ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Union Espanola, 9 gol atarken 10 gol yedi.