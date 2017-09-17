Deportivo Alaves: 0 - Villarreal: 3 | MAÇ SONUCU

Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Astana'yı evinde ağırlayan ve 3-1'lik galibiyete ulaşan Villarreal, La Liga'nın 4. hafta karşılaşmasında da 3 gollük zafere imza attı.

Sarı Denizaltılar lakaplı kulüp, eski Bursasporlu Cedric Bakambu'nun 33. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve mücadeleninin ilk 45 dakikası bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Villarreal'de yeni transfer Carlos Bacca, 52. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 62'ye geldiğinde sahneye bir kez daha Cedric Bakambu çıktı. Demokratik Kongolu golcü, Samu Castillejo'nun asistinde hata yapmayarak maçın sonucunu belirledi. Milli futbolcumuz Enes Ünal, mücadeleye yedek kulübesinde başlarken oyuna 79. dakikada dahil oldu.

Villarreal bu sonuçla puanını 6'ya çıkardı. Alaves ise 4. maçından da puan çıkarmayı başaramadı.

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