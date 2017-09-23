Deportivo Alaves: 1 - Real Madrid: 2 | MAÇ SONUCU

La Liga'nın 6. hafta mücadelesinde Deportivo Alaves, Real Madrid'i ağırladı. Mücadelenin ilk golü konuk ekipten geldi. Yeni transferlerden Dani Ceballos, 11'de başladığı mücadelenin 10. dakiaksında rakip fileleri havalandırarak Real Madrid'i 1-0 öne geçirdi.

Alaves, 40. dakikada Manu Garcia'nın golüyle başkent temsilcisine cevap verdi. Bu golden 3 dakika sonra Dani Ceballos, tekrar sahne aldı ve Real Madrid'i tekrardan öne geçirdi. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla bitti.

İkinci 45 dakikada başka gol olmadı ve Real Madrid, 2-1'lik galibiyete uzanarak 6. haftada 3. galibiyetini aldı.

Real Madrid, bu sonuçla puanını 11'e yükseltirken Alaves, 6. maçında da 6. yenilgisini aldı ve haftayı 0 puanla kapattı.

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