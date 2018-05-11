Deportivo Alaves - Athletic Bilbao maçı öncesi rakamlar

İspanya Primera Lig maçında Deportivo Alaves ile Athletic Bilbao, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. Maç öncesi Deportivo Alaves 44 puanla 13. sırada, Athletic Bilbao 43 puanla 14. sırada bulunuyor. Deportivo Alaves son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Athletic Bilbao, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 320 kodlu maçı oynayanlar; Deportivo Alaves galibiyet oranı 2.20, beraberlik oranı 2.90, Athletic Bilbao galibiyet oranı 2.50. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Deportivo Alaves önceki hafta Leganes mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Athletic Bilbao ise Atletico Madrid karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 1 beraberlik, 9 mağlubiyet alan Deportivo Alaves, 18 gol attı ve 22 gol yedi.

Athletic Bilbao ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Athletic Bilbao, 21 gol atarken 30 gol yedi.